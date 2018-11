Kabinet bindt strijd aan met plastics in grond en water

Zo wil het kabinet het gevecht tegen de plastic soep uitbreiden, maakt staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) vandaag bekend. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter per jaar van dergelijke grond verwerkt bij de bouw of natuurbeheer.



Nu mogen grond en baggerspecie, slib vermengd met verzwarende stenen en afval, nog maximaal 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal bevatten, waaronder plastics.



Vanaf komend jaar dienen er in principe helemaal geen plastics en piepschuim meer in de afgegraven grond of baggerspecie te zitten. Omdat nul procent echter onhaalbaar is in de praktijk, wordt de norm ‘sporadisch‘ gehanteerd.



Van Veldhoven: ,,Plastics doen er honderden jaren over om te vergaan, dus dit probleem lost niet vanzelf op. Met deze maatregelen binden we hier wederom de strijd tegen aan.“