Kabinet blijft bij standpunt over opvang vluchtelingenkinderen: niet hier

Nederland erkent dat de situatie op de Griekse eilanden ‘kwetsbaar’ is en deelt bovendien de zorgen over de impact van het coronavirus in de vluchtelingenkampen. Maar Broekers-Knol benadrukt ook dat de Griekse autoriteiten maatregelen hebben getroffen om een uitbraak te voorkomen, en dat Nederland daarbij helpt.

Zo krijgen de Grieken geld voor onder meer medische hulp, en verbetering van de gezondheidszorg in de opvangkampen. ,,Als het gaat om alleenstaande minderjarigen op de eilanden, dan dringt Nederland erop aan deze kinderen zoveel als mogelijk over te brengen naar het vaste land of tenminste naar locaties buiten de kampen. Griekenland is daar ook druk mee bezig.”

In het herplaatsen van vluchtelingen naar andere landen ziet het kabinet geen oplossing. Verscheidene maatschappelijke organisaties, gemeenten, kerken, wetenschappers en prominente oud-politici hadden daartoe opgeroepen. Hun pleidooi vond ook weerklank in de Tweede Kamer, onder meer bij de regeringspartijen D66 en ChristenUnie.

Verschillende lokale partijen (waaronder GroenLinks en SP) hebben burgemeester en wethouders opgeroepen zich hard te maken voor opvang van kinderen die in Griekenland in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen bivakkeren. De partijen wijzen op een tiental gemeenten in het land, waaronder Leiden, die zich inmiddels hebben aangeboden voor opvang.