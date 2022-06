Kabinet blokkeert komst megadatacentrum Zeewolde

Forse kritiek op Denk: ‘Omgekeerde wasstraat, je gaat er schoon in en komt er besmeurd uit’

Zeven jaar na de oprichting gaat Denk meebesturen in twee steden. Maar de interne organisatie groeit niet mee, klagen leden vandaag op een besloten vergadering. Eén van hen is vlak voor de bijeenkomst geschorst. ,,We worden monddood gemaakt.’’

4 juni