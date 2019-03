Kabinet: Bol.com moet boeken antivaxxers uit de etalage halen

Blokhuis is daar niet over te spreken. ,,Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren - allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd - te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo‘n commerciële aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant uit gaan.”



De Amerikaanse internetverkoper Amazon.com haalde eerder al boeken met samenzweringstheorieën uit de etalage of verwijderde omstreden publicaties zelfs totaal van de website. Het zou verstandig zijn als Bol.com ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, meent Blokhuis.



,,Het is ook een goede suggestie om bij dergelijke boeken wellicht een vinkje te zetten en aan te geven dat ze niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Want in deze boeken, die Bol.com verkoopt, staan keiharde leugens en klinkklare onzin.”