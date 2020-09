Kabinet denkt aan beperking openingstijden en bezoekers horeca

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is opgelopen tot 261. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn in totaal 1753 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal op één dag. Verder komt er mogelijk een beperking aan groepsgroottes in steden waar het aantal besmettingen snel oploopt. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier