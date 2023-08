Kabinet draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans in Brussel

Het demissionaire kabinet gaat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) voordragen als opvolger van Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel. Ingewijden bevestigen tegenover het ANP berichtgeving hierover van de Financial Times. Het kabinet maakt het besluit vrijdag na de ministerraad bekend.

Bronnen bij het CDA noemen de conclusie te voorbarig maar ontkennen niet dat Hoekstra wil.

Frans Timmermans nam deze week ontslag nadat hij officieel tot lijsttrekker van de combinatie GroenLinks/PvdA was gekozen. Het kabinet moet nu een opvolger voordragen. Commissievoorzitter Von der Leyen moet wel met de voordracht instemmen.

The Financial Times geldt samen met website Politico als veruit het best ingevoerde medium in Brussel. Dat wil niet zeggen dat die titels het altijd bij het rechte eind hebben: politici en ambtenaren fluisteren ze ook weleens iets in om ideeën te testen en beslissingen te beïnvloeden.

Wopke Hoekstra is als minister van Buitenlandse Zaken in elk geval senior genoeg voor de positie. Ook Frans Timmermans was minister van Buitenlandse Zaken voordat hij in Brussel aantrad. Hij staat er als minister van Buitenlandse Zaken ook goed op in Europa: hij speelde een voortrekkersrol bij de inspanningen om Oekraïne te steunen na de Russische inval. Nederland was deze week ook het eerste land, samen met Denemarken, dat bevestigde dat het F16-straaljagers naar Oekraïne zal sturen.

In zijn eerdere rol als minister van Financiën heeft Hoekstra echter ook voor kwaad bloed gezorgd, met name in de zuidelijke lidstaten. Hij hamerde op begrotingsdiscipline, wat Italië en Griekenland frustreerde. Na de uitbraak van corona, zei hij dat het goed zou zijn om uit te zoeken waarom sommige EU-lidstaten wel buffers hebben opgebouwd om de crisis te bestrijden en andere niet. Dit werd door onder meer Italië, Spanje en Portugal opgevat als een gebrek aan solidariteit. Een week later erkende hij op televisie dat hij ‘te weinig empathisch’ was geweest. Tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement, die de kandidaat-Eurocommissaris moet doorstaan, zal hij dat ongetwijfeld nog te horen krijgen.

Kaag

Eerder deze week viel ook de naam van minister Kaag van Financiën als kandidaat voor de post in Brussel. Zelf heeft zij zich niet over de baan uitgelaten. Haar liberale partij D66 had onder het oude regeerakkoord het recht om een ​​commissaris te benoemen, maar nu de regering in de interim-modus zit, werd dat niet gehonoreerd, schrijft de FT. ,,Eén persoon met kennis van de situatie zei dat het besluit van Von der Leyen om haar gebruikelijke bepaling dat hoofdsteden prioriteit geven aan vrouwelijke kandidaten te laten vallen, de kansen tegen Kaag had doen kantelen.”

Timmermans nam afgelopen week onmiddellijk ontslag als Eurocommissaris. Timmermans opvolger krijgt niet diens prominente positie. Hij was eerste vice-voorzitter, gangmaker achter de klimaatwetgeving, en de Europese klimaatgezant bij internationale klimaatonderhandelingen. De Slowaak Maros Sefcovic is nu eerste vice-voorzitter geworden, en verantwoordelijk voor de klimaatwetgeving. Volgens de FT wordt Hoekstra naar verwachting wel de klimaatgezant van de EU, zoals Timmermans dat ook was. Hij zou de EU dan vertegenwoordigen op de grote jaarlijkse internationale klimaattop, dit jaar in Dubai.

