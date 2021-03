Kabinet dubt over versoepelingen: druk op zorg blijft groot, toch ‘optimisme’ over hoger onderwijs

Coronavirus LIVE | Fransen ontvluch­ten Parijse lockdown per trein, huisarts verwijst weer normaal door

11:08 Wie vandaag Parijs nog wil verlaten, zal dat per auto of te voet moeten doen. Na de aankondiging van een nieuwe lockdown die vier weken gaat duren, ontstond een ware stormloop op treinkaartjes naar het zuiden. Huisartsen in ons land verwijzen inmiddels weer net zo veel patiënten door naar een specialist als voor de coronacrisis. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.