Kabinet duwt een echte lockdown nog even voor zich uit

LIVE | WHO ziet ‘zeer, zeer’ veel besmettin­gen, Merkel overweegt lockdown light

19:40 Het kabinet kondigt dinsdag naar verwachting geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens ingewijden komt er dan ook niet een persconferentie van een uur, zoals de afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen aanscherpte of versoepelde. Ook vandaag houden we je in ons live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.