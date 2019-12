Kabinet: Economie moet ingrijpend worden hervormd

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat is de architect van het zespuntenplan om de welvaartsgroei te vergroten, zo laat hij weten. Volgens hem hebben Nederlanders de laatste jaren ‘te weinig geprofiteerd’ van de economische groei. ,,Extra welvaart ging voornamelijk op aan stijgende oudedagsvoorzieningen, de zorg en het aflossen van de staatsschuld. Iets extra’s voor de huishoudportemonnee zat er niet in.’’



Dat wil Wiebes veranderen door de komende jaren extra geld te investeren in zes zaken: basis- en voortgezet onderwijs, ‘een leven lang leren’, meer voltijdbanen, innovatie, bereikbaarheid en de integratie van de landbouw-, industrie- en energiesector. ,,Om te komen tot een groeisprong zijn de welvaartsrecepten uit het verleden niet meer houdbaar. Met kleine stappen komen we er niet.’’

Zorgtaak

De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen waarmee leraren tijd kunnen winnen. Ook wil het kabinet de zorgtaak van ouders verlichten, waardoor zij meer kunnen gaan werken. Nu scoort Nederland nog erg hoog op de lijstjes van deeltijdwerk. Uit recente cijfers blijkt dat bijna 73 procent van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd werkt, in de EU is dat gemiddeld 31 procent.

,,Het is belangrijk om extra te investeren in innovatie, ons onderwijs nog beter te maken, de industrie te verduurzamen en mensen te verleiden meer te gaan werken’’, zegt Wiebes. ,,Zo blijft Nederland aantrekkelijk om te ondernemen, zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst genoeg kunnen verdienen en blijft ons land fijn om in te wonen.’’

Investeringsfonds