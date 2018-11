Kabinet enthousiast over Formule 1 in Zandvoort, maar of er ook betaald wordt?

Zover is het echter nog niet. Prins Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van het circuit, doet daarom een beroep op zowel het bedrijfsleven als de politiek om te helpen. Die oproep valt niet in dovemansoren bij de coalitiepartijen. ,,Er wordt geen Formule 1 in de wereld georganiseerd zonder hulp van de overheid”, aldus Heerema. De vraag is waar die hulp uit zou moeten bestaan. ,,Soms worden volledige circuits in leven gehouden door de overheid. Dat is in Nederland ondenkbaar, dat is niet nodig en gaan we ook niet doen. Onze rol kan liggen in bijvoorbeeld vergunningen of het bij elkaar brengen van partijen.”



Volgens VVD en CDA moet de Sportraad zo snel mogelijk in actie komen om duidelijk te maken welke rol de overheid kan vervullen. ,,Het heeft geen zin om over financiën te praten zolang onduidelijk is waar het precies over gaat. Beeld wil ik eerst hebben”, zegt Heerema. ,,Ik heb van een aantal bedrijven gehoord dat ze graag willen helpen, dus ik maak me niet zo heel veel zorgen over de financiële component.”



Ook CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot roept de minister op de Sportraad aan het werk te zetten voor een plan, maar stelt duidelijk dat het ‘niet zozeer gaat om het trekken van de de portemonnee, maar wel om het voldoen aan de overige eisen.”