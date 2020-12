Kabinet gaat loting voor studie weer invoeren

In sommige steden meer studenten­ka­mers beschik­baar, maar nood blijft hoog

23 juli Door de coronacrisis komen studenten makkelijker aan een kamer. Die trend is duidelijk zichtbaar in Amsterdam en Rotterdam. Maar wie in Delft gaat studeren heeft pech: daar zijn de wachtlijsten onverminderd lang. Nijmegen en Arnhem zijn begonnen met een lotingssysteem.