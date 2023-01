Kabinet gaat om: reizigers uit China moeten vanaf dinsdag negatief coronatestbewijs hebben

Dat heeft het kabinet besloten. Verder geldt het dringende advies om een medisch mondkapje te dragen aan boord van vluchten van en naar China en wordt er meer getest op het rioolwater bij Schiphol. China kampt met een grote corona-uitbraak.

Sinds deze week hebben passagiers uit China op Schiphol de mogelijkheid om zich vrijwillig te laten testen op corona. Dat gaat vanaf dinsdag veranderen: reizigers moeten dan voordat zij op het vliegtuig stappen een negatief testbewijs tonen. Nadat zij zijn geland op Schiphol zal de GGD Kennemerland dit testbewijs controleren. De Koninklijke Marechaussee kan boetes uitdelen.

Daarmee gaat het kabinet alsnog overstag en sluit Nederland zich aan bij EU-lidstaten die soortgelijke maatregelen eerder al invoerden. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) zag vorige week nog geen reden om deze reisrestricties in te voeren en hield het bij het aanbieden van een vrijwillige test.

Wereldwijde ongerustheid

Hij liet toen echter ook weten dat in Nederland helemaal geen wettelijke basis is om een coronatest te verplichten. De wet die dit moet regelen ligt namelijk nog bij de Eerste Kamer, terwijl de tijdelijke coronawetgeving in mei van dit jaar door diezelfde Eerste Kamer werd weggestemd. Een meerderheid van de senatoren zag toen geen noodzaak om de tijdelijke wet opnieuw te verlengen, omdat de inschatting was dat het grootste coronagevaar geweken was.

Het grote aantal ziektegevallen in China zorgt momenteel echter wereldwijd voor nieuwe ongerustheid. Kuipers vroeg donderdag een spoedadvies aan het Outbreak Management Team (OMT). Ook vroeg hij de Eerste Kamer de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid spoedig te behandelen. De senatoren laten zich echter niet opjagen en komen niet vervroegd terug van reces, bleek vrijdag na een procedurevergadering. Het kabinet heeft daarom besloten niet op de Eerste Kamer te wachten.

Paardenmiddel

In plaats daarvan grijpt de regering terug op een paardenmiddel dat ook tijdens de uitbraak van de coronapandemie werd ingezet: de noodverordening. In de praktijk betekent dit dat de regering aan veiligheidsregio's een opdracht geeft om zo'n noodverordening uit te vaardigen.

Als de testplicht volgende week van kracht wordt, loopt Nederland in de pas met andere EU-lidstaten. Het idee is namelijk dat zo'n plicht alleen effectief kan zijn als in de hele EU soortgelijke regels gelden. Wie eenmaal binnen Europa is kan zich namelijk vrij bewegen. Ook het OMT zou in zijn advies hebben meegenomen dat het goed is als Nederland zich aansluit.

Zorg om nieuwe variant

Wel blijft het nog altijd de vraag in hoeverre de uitbraak in China tot nieuwe ziekte- en sterftegevallen hier kan leiden. In China zijn veel minder mensen gevaccineerd en door het opheffen van de strikte lockdownregels in het land, maken veel Chinezen voor het eerst corona door. In Europa is er al meer immuniteit opgebouwd doordat veel mensen al één of meerdere keren corona hebben gehad en vaker een prik hebben gehaald.

De zorg bestaat dat er een nieuwe variant ontstaat die mensen zieker maakt dan de momenteel dominante, mildere omikron-variant. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde woensdag dat er tot dusver geen nieuwe varianten van het coronavirus zijn gevonden in China.

