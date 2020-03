Kabinet gaat van 0 naar 100 in een paar dagen tijd

Kamer positief over ‘indringen­de en noodzake­lij­ke’ maatrege­len

18:40 In de Tweede Kamer is instemmend gereageerd op de nieuwe striktere maatregelen die het kabinet per direct heeft afgekondigd tot en met 6 april. Tijdens het debat donderdag heerste flinke onvrede bij de oppositie, met name omdat het kabinet toen had besloten de scholen open te houden.