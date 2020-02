Kabinet gaat weer om tafel met boeren na excuses voor ‘Judas’-uitspraak

Excuses

Gisteravond laat vergaderde het Landbouw Collectief over de crisis. Tijdens die vergadering bood FDF-voorman Mark van den Over zijn excuses aan. In een persbericht van de boerenorganisaties werd Van den Oever geciteerd: ,,We bieden onze excuses aan voor de verkeerde woorden. We hebben goede afspraken gemaakt om gezamenlijk verder te gaan in de onderhandelingen. Alles met het oog op de bal.’’ Overigens ontbrak het excuus in een verklaring die FDF later zelf naar buiten bracht.