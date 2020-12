Kabinet: Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen 30.000 euro

Tien van de meest betrokken bewindslieden in het kabinet vergaderden vanmiddag in het Catshuis over de snoeiharde conclusies die de parlementaire ondervragingscommissie toeslagenaffaire vorige week presenteerde. Zij hadden zich tot doel gesteld om de compensatieregeling sneller en ruimhartiger te maken. ,,Het duurt te lang", zei Van Huffelen in een toelichting. ,,Het is belangrijk dat er versnelling komt en we willen ook ruimhartig zijn.”