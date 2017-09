Kabinet geeft opheldering over hoge bedragen ingehuurde ambtenaar

GroenLinks eiste vanmiddag tijdens de regeling van werkzaamheden in de Kamer opheldering over de kwestie. ,,Deze grote bedragen zijn niet uit te leggen aan de burger’’, aldus Kamerlid Nevin Özütok. Zij wilde eigenlijk een breedgedragen debat, maar met alleen steun van SP, PvdA en 50Plus was daar onvoldoende animo voor. De SGP en de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en CU waren tegen. Wat overblijft, is een dertigledendebat, dat binnenkort op de agenda zal verschijnen. Voorafgaand aan het debat zal het demissionaire kabinet per brief opheldering geven aan de Kamer.