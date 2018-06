Kabinet: geen verbod vuurwerk

Commentaar Regie lijkt zoek na gasdebat

10:40 In het Kamerdebat over het gasbesluit van het kabinet maakten partijen terecht een punt van de uitgestelde versterkingsoperatie van ruim 1500 woningen in Groningen. Uitstel dat veel woede heeft gewekt bij de inwoners van de provincie die al jaren aan het lijntje zijn gehouden terwijl hun huizen schudden en scheuren.