Kabinet heropent onderzoek naar uitgezette Bahreinse asielzoeker die in cel belandde

Een meerderheid van de Kamer vroeg de bewindsvrouw in december om een vertrouwelijk rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid schreef, openbaar te maken. Omdat er nu opnieuw naar de zaak wordt gekeken ,,acht ik een beslissing over openbaarmaking momenteel niet opportuun”, aldus Broekers-Knol.

In november lekte het vertrouwelijke rapport van de inspectie uit over de uitzetting van Ali Mohammed al-Showaikh. De Kamer had om dat onderzoek gevraagd, omdat de Bahreinse asielzoeker meteen bij aankomst in zijn vaderland achter de tralies verdween . Hij is volgens Amnesty International wegens ,,terroristische activiteiten” tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Verzoek afgewezen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de asielprocedure in deze zaak correct gevolgd, concludeerde de inspectie. Wel bleek de IND een verzoek dat Al-Showaikh op het laatste moment deed om zijn uitzetting te voorkomen, te hebben afgewezen.



De dag voor zijn uitzetting diende Al-Showaikhs advocaat een Arabisch document in, waaruit zou blijken dat hij door de autoriteiten in Bahrein in verband werd gebracht met terroristische activiteiten. De IND nam het document niet meer mee in de afweging, omdat het onvertaald was en kort voor de uitzetting werd overlegd.