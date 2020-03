Kabinet is 1 miljoen per week kwijt aan boetes voor asielzoekers door te trage procedure

Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden

Vuurpijlen en knallers zijn vanaf 1 december officieel verboden. Vanaf dan mogen verkopers en importeurs deze producten niet meer in hun opslag voor consumentenvuurwerk hebben. De branche reageert onaangenaam verrast. ,,We kunnen het spul momenteel in Nederland niet eens vernietigen."