Kabinet kijkt naar noodtoestand-wet voor avondklok: ‘Maar we krijgen geen noodtoestand’

Rutte verdedigde een eventuele avondklok toch. Deze zou dan gelden tussen 22.00 uur ‘s avonds en 04.00 uur ’s morgens. Het kabinet wees daarbij naar de regio’s Rotterdam, Dordrecht en Twente, al lijkt Brabant nu meer problemen te hebben.



Rutte zei daar ‘draagvlak’ te bemerken voor zo’n maatregel. ,,Ik merk ook uit de eerste reacties uit de regio’s dat er wordt gezegd: bij ons is het ook wel heel heftig, we snappen dat er misschien meer moet, hoe vervelend dat ook is. ,,Daarmee voorkom je dat mensen thuis allemaal grote dingen gaan organiseren na 22.00 uur, want daarna moeten mensen weer naar huis toe. Het zal nooit helemaal terug naar nul gaan, maar door ervaringen in het buitenland denken we dat een avondklok in zo’n situatie echt kan bijdragen. In bijna heel Europa zijn er vormen van avondklokken. We hebben gezien dat het in Antwerpen heel succesvol was.”



Hij legde gisteren nog niet uit hoe de wet precies zou gaan werken. Wel zei hij: ,,Als iemand na 22.00 uur op straat is, dan heeft die een probleem, tenzij die persoon kan aantonen dat hij in de zorg werkt of ‘s nachts een winkel moet bevoorraden of in ploegendienst werkt. We gaan nog even precies bekijken hoe je dat dan moet aantonen, maar dat gaan we proberen zo administratief licht mogelijk te maken.”