Kabinet kijkt naar spreiding treinreizigers

Van Boxtel opperde vrijdag in De Telegraaf dat als de reiziger de spits tussen 7.30 en 8.30 uur mijdt, hij 40 procent korting moet krijgen. ,,Betere spreiding is de enige manier om uitpuilende treinen in de ochtendspits terug te dringen en meer automobilisten naar het ov te lokken.''

Het geld voor die korting heeft de NS volgens Van Boxtel echter niet. De NS-baas wil dat het kabinet dat bedrag opneemt in het budget om de klimaatdoelen te halen. ,,We willen dat forensen zoveel mogelijk de trein kiezen om files en vervuiling tegen te gaan. Dan moet het ov een betaalbaar, snel en comfortabel alternatief zijn", zegt Van Boxtel, die verder aankondigt dat hij tot 2020 aanblijft bij de NS.

Muurvast

Van Boxtel zegt zich zorgen te maken over het gebrek aan urgentie bij de politiek om Nederland bereikbaar te houden. ,,Als we nu niets doen, lopen we muurvast, op de weg, in de stad en in het openbaar vervoer."