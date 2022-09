Kabinet komt met maatregelen tegen zware criminelen in EBI

Dat kondigt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) vanmiddag aan in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen volgen op het nieuws dat crimineel kopstuk Ridouan Taghi en Van Gogh-moordenaar Mohammed B. elkaar brieven zouden sturen met potentieel gevaarlijke inhoud. De advocaat van Taghi ontkent dit met klem, maar na Kamervragen hierover kondigt het kabinet dus extra actie aan.

Kopstukken mogen in de zwaar beveiligde EBI in Vught straks nog maar één (in plaats van drie) keer per week bellen, en één bezoeker (in plaats van drie ) ontvangen. Deze regels worden meteen ingevoerd, verder bereidt het kabinet regelgeving voor om communicatie tussen gedetineerden en de buitenwereld in speciale gevallen aan banden te leggen.