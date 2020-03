Kabinet komt met nieuwe datum verlenging coronamaatregelen, advies is ‘eind april, begin mei’

Op de zevende etage van het ministerie van Justitie, in de zogenoemde MCCb-zaal, vallen vandaag de definitieve besluiten. In vooroverleggen zijn de opties gewogen, het kabinet hakt de knopen door.

Eén horde is al genomen: de maatregelen die golden tot 6 april worden verlengd naar één nieuwe datum. Deskundigen van onder meer het RIVM adviseerden gisteren om de maatregelen tot ‘eind april/begin mei’ te laten voortduren, zeggen bronnen. Het advies van dit zogenoemde Outbreak Management Team is niet beslissend, maar tot dusver wél leidend geweest bij de beslissingen van het kabinet.

‘Afschalen’ zit er nog niet in, zegt een ingewijde. Maar opschalen is waarschijnlijk ook niet nodig. De afgelopen week deden meer mensen wat hen was gevraagd: ze bleven thuis.

Hoe lang nog?

Het aantal besmettingen is tegelijk nog steeds groot, net als de druk op ziekenhuizen. Daarom is de vraag vooral: hoe lang moeten de maatregelen nog blijven duren?

De onvermijdelijke economische schade is een factor. Het belang van leerlingen, die mogelijk worstelen met het onderwijs-op-afstand, óók. Net als het collectieve gemoed van de burgers: hoe goed ‘verteren’ we het thuiszitten? Maar de belangrijkste blijft toch: kan onze zorg dit virus nog aan?

Weegschaal

,,Je bent eigenlijk continu een weegschaal aan het hanteren’’, zegt een bron rond het kabinet. ,,Je wilt eigenlijk terug naar de normale situatie, maar het grootste belang is de volksgezondheid.’’

Die andere belangen worden wel nauwgezet bekeken. Neem de economie. Hoe langer horeca en winkels gesloten zijn, hoe groter de negatieve impact. Sinds de coronacrisis uitbrak, is er daarom elke donderdag topberaad tussen vakbonden en werkgeversorganisaties en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Anderhalve-meter-economie

Afgelopen donderdag viel daar voor het eerst de term ‘anderhalve-meter-economie’. Ofwel: kunnen we weer op enige manier delen van de economie opstarten, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen? ,,De conclusie was nu nog: dat komt te vroeg met het oog op de volksgezondheid. Dat is leidend’’, zegt een betrokkene.

De afspraak achteraf was wel: aan zo’n scenario gaan we werken. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zei daarom die avond bij Op1 al over de maatregelen dat ‘we er ook niet te lang in blijven moeten hangen’.

Terughoudendheid

In het onderwijs is tegelijk terughoudendheid te bespeuren. Lerarenorganisatie het Lerarencollectief peilde vorige week nog tot wanneer docenten de scholen dicht willen houden. Een grote meerderheid bleek voor een sluiting tot ná de meivakantie, in veel gevallen is dat 11 mei, of tot 1 juni. ,,In een ‘intelligente lockdown’ kun je toch moeilijk besluiten scholen open te gooien. Dan gaan scholen zelf besluiten dicht te blijven’’, zegt voorman Jan van de Ven.

Scholenkoepels willen de ‘deskundigheid van het RIVM’ volgen, maar die organisatie doet juist de komende vijf weken nog een studie naar wat de rol van jongeren is bij de verspreiding van het virus. Minister Arie Slob (Onderwijs) wil tot die resultaten er liggen geen besluit nemen over de scholen, zei hij.

De belangrijkste factor blijft hoe dan ook of de zorg het virus bij kan benen. Gisteren bleken er nog eens 93 sterfgevallen door corona gemeld, wat het totaal brengt op 864 doden.

Intensivecareafdelingen

Het aantal ziekenhuisopnames in Noord-Brabant daalt weliswaar, maar in Zuid- en Noord-Holland, Gelderland en Limburg zag men juist relatief veel opnames. De druk op intensivecareafdelingen is daarbij kritiek hoog. Zeker 1055 bedden zijn nu bezet door coronapatiënten, terwijl de totale capaciteit momenteel 1100 is.

De cijfers maken duidelijk dat de gehoopte afvlakking, het flatten the curve, nog niet echt zichtbaar is. Ook het RIVM zelf stelt dat deze week duidelijk moet worden of er sprake is van afvlakking. Tegen die achtergrond kan het kabinet vandaag weinig anders dan een nieuwe datum prikken tot wanneer de genomen maatregelen gaan gelden.

Vanavond om 19.00 uur staat een persconferentie gepland.

De maatregelen die tot 6 april golden, maar verlengd worden tot een nog niet bekende datum: - Mensen mogen elkaar niet langer de hand schudden. - Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. - Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. - Ontvang thuis maximaal drie mensen op bezoek. - Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft. - Samenkomsten van mensen. Enkele uitzonderingen zijn uitvaarten, huwelijken, religieuze bijeenkomsten (30 personen) en wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen (maximaal 100 personen). - Publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs zijn gesloten. - Winkels, markten en het openbaar vervoer zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. - Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden als er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Geldt voor onder meer masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. - Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. - Casino’s, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksclubs zijn dicht. - Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. - Centrale schoolexamens zijn afgelast. De resultaten van alle schoolexamens vormen de eindcijfers. - Op locaties zoals vakantieparken, campings, stranden en parken moeten maatregelen worden genomen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als dat niet lukt, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. - Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden. Bij groepen van 3 of meer personen die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. - Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten. Maatregelen die (nu nog) tot 10 april gelden: - Nederland weert vliegtuigen uit ‘risicolanden’ China, Iran, Zuid-Korea, Italië, Spanje en Oostenrijk. Vrachtvliegtuigen uit deze gebieden mogen wel in Nederland landen. Maatregelen die (nu nog) tot 1 juni gelden: - Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden.