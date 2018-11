Kabinet komt met stemverklaring bij VN-migratiepact

Het ‘inlegvelletje’ zal vrijdag besproken worden tijdens de ministerraad. Het kabinet maakt daarin expliciet kenbaar dat het pact niet bedoeld voor nieuwe jurisprudentie rond asielprocedures.Over het migratiepact wordt volgende maand gestemd in Marokko. In het migratiepact staan 23 doelstellingen voor een veilig en ordelijk verloop van migratie. Zo beloven landen mensensmokkel tegen te gaan, migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak en mee te werken aan de veilige terugkeer naar het land van herkomst.

Zekerheid

In het pact staat al diverse keren expliciet vermeld dat het niet juridisch bindend is. Toch is in meerdere landen de vrees ontstaan dat het pact in de toekomst zal worden gebruikt om zaken af te dwingen bij de rechter. Onder meer de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk hebben om deze reden al laten weten het pact niet te steunen.