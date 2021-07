Kabinet komt met twee weken feestpauze na Janssen-prik, laatste waarschuwing voor horeca

Mensen die een Janssen-prik halen, moeten alsnog twee weken wachten voordat ze een disco, festival of club in mogen. Daarnaast krijgen horecazaken een laatste kans: als het toezicht op op toegangstesten niet beter wordt, ‘gaat de tent dicht’, waarschuwt minister Grapperhaus (Justitie).

De snelle stijging van het aantal besmettingen is volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ‘reden voor zorg en daarmee extra alertheid'. Het kabinet gaat daarom zo snel mogelijk regelen dat er een ‘wachttijd’ komt na een Janssen-prik. ,,Dat zal even duren, maar we gaan het aanpassen", stelde De Jonge zojuist na afloop van een kabinetsberaad.

Volgens hem moet zowel de regeling als de CoronaCheck-app worden aangepast. ,,Dat kan niet vandaag.” Het is onduidelijk wanneer de aangescherpte regels dan wel in gaan.

Virologen verbaasden zich al over het liberale Nederlandse toegangsbeleid rond het Janssen-vaccin. Het duurt tot twee weken na de inenting tot antistoffen op een goed niveau zijn, maar het kabinet koos ervoor om iemand meteen na de prik al ‘op groen’ te zetten en direct toegang te geven tot 1,5 metervrije feestjes.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verdedigde het protocol vrijdag nog. Er is inderdaad een besmettingsrisico, maar dat is acceptabel, vond hij toen. Daarna steeg het aantal dagelijkse infecties verder.

Randjes opzoeken

Ook wil het kabinet ‘lekkage’ bij het toegangstesten tegengaan: horeca-uitbaters en festivalorganisatoren moeten voorkomen dat mensen sjoemelen met QR-codes en zo een besmettingsrisico vormen. Volgens minister van Justitie Ferd Grapperhaus moeten uitbaters ‘aan de bak': ,,We moeten het nu goed gaan doen, anders gaan we over een paar weken zeggen dat dit niet werkt. Dat we moeten zeggen: we kunnen ons deze versoepelingen niet permitteren.”

Grapperhaus doet met name een beroep op feestgangers en organisatoren om zich aan de regels te houden en niet ‘de randjes op te zoeken'. Dat het afgelopen weekend nog lang niet overal even goed ging valt volgens de ministers nog te billijken. ,,Iedereen moet nog even wennen.” Maar vanaf nu moet iedereen zich aan de regels houden en moet er ook streng worden gecontroleerd. ,,En als dat niet gebeurt, dan moet de burgemeester stevig ingrijpen, moeten we misschien zeggen: ‘Deze tent moet maar even gesloten worden'.”

In het eerste openingsweekeinde ging flink mis in de discotheek Aspen Valley in Enschede. Er zijn inmiddels 189 besmettingen geteld, dat waren er maandag 180 en zondag nog 165.

