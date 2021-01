Kabinet komt morgen met extra coronamaatregelen

Of dat betekent dat er een avondklok van kracht gaat worden, is allerminst zeker. Het kabinet wacht momenteel nog een nader advies van het OMT af, waaruit de ‘opbrengst’ zou moeten blijken.

In de Tweede Kamer was tot vorige week namelijk helemaal geen meerderheid voor zo’n ‘ingrijpende maatregel’.

Alles hangt overigens nog wel af van steun in de Tweede Kamer. Voor maatregelen als het beperken van bezoek thuis, bijvoorbeeld in de avonduren, lijkt voldoende steun te zijn. Maar voor de avondklok krijgt het demissionaire kabinet de handen nog niet op elkaar.

D66 is bijvoorbeeld tegen. VVD, CDA en ChristenUnie zoeken daarom steun bij GroenLinks, PvdA en SP; maar veel hangt af van het OMT-advies. Zo is er de vrees dat als mensen een avondklok wordt opgelegd, de weerstand tegen alle maatregelen groter wordt.

In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Hugo de Jonge (Zorg) summier uit dat nieuwe maatregelen evenwel onvermijdelijk zijn. ,,Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft. De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen.”