Kabinet laat miljarden op de plank liggen

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die Hoekstra onlangs naar de Kamer heeft gestuurd. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is verbolgen over het gemak waarmee bepaalde investeringen geen doorgang vinden, terwijl de nood in de publieke sector juist zo hoog is. ,,Terwijl we militairen zonder jas naar Noorwegen sturen blijven er miljarden liggen”, stelt hij.