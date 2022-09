Kabinet loopt weg na spionnen-opmerking Baudet over minister Kaag

VideoHet kabinet is boos weggelopen bij het debat over Prinsjesdag, na een opmerking van Thierry Baudet over vicepremier Sigrid Kaag. Volgens het kabinet wekte Baudet de suggestie dat Kaag een Britse spion is.

Forum voor Democratie-leider Baudet merkte in het debat op dat D66-bewindsvrouw Sigrid Kaag heeft gestudeerd aan het St. Antony’s College in Oxford. Volgens Baudet ‘weet iedereen’ dat dit een universiteit is waar spionnen ‘worden gerekruteerd’. Hij sprak van een ‘spy college’.

Toen Baudet dat had gezegd, stapte Kaag op en verliet zij de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Druppelsgewijs volgden andere kabinetsleden. Premier Mark Rutte kwam na ruim een kwartier terug en zei dat er een ‘grens was overschreden’.

Op de vraag of Baudet denkt dat Kaag dan ook zelf is gerekruteerd als spion zei hij tegen journalisten: ,,Dat zeg ik toch niet? Het is gewoon leuk om te weten waar ze heeft gestudeerd.”

Onzin

Premier Mark Rutte noemde de opmerking van Baudet ‘onzin’. ,,De volgende keer zullen we weer braaf naar hem luisteren en alle onzin aanhoren.” Hij gaf Kaag ‘volkomen gelijk’ dat ze wegliep. Minister Hugo de Jonge beticht Baudet van ‘complotwaanzin’. ,,De complotwaanzin die hij keer op keer verspreidt hoort gewoon niet thuis in de Tweede Kamer. Daarom is het goed dat er vandaag een streep is getrokken. Het zijn hondenfluitjes die anderen in beweging kunnen brengen om de veiligheid van politici in gevaar te brengen.”

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp eiste dat Baudet zijn woorden terug zou nemen, omdat ze ‘te veel op de persoon gericht’ waren. Baudet weigerde dat, waarna hij werd uitgesloten van het debat.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een geheel kabinet is weggelopen. Eerder deze maand nam Kaag ook al stelling tegen Forum: ze stelde de partij medeverantwoordelijk voor de bedreigingen aan haar adres. Volgens Kaag ‘jaagt’ Forum die ‘aan’. Zo dook in januari een man op bij haar huis, met een brandende fakkel. Die bedreiger uitte kritiek op het World Economic Forum. Volgens Forum is dat een soort schaduwmacht van de wereld, waartoe Kaag zou behoren.

Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft Baudet geen directe verdachtmaking geuit richting vicepremier Kaag. Hij vindt dat de voorzitter haar boekje te buiten gaat. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar anders over en stelt dat de voorzitter zo’n besluit mag nemen.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte reageert in de wandelgang bezorgd op de actie van Baudet. Hij noemt het ‘ongelofelijk lelijk voor de Tweede Kamer’. En hij spreekt van ‘een directe aanval op de veiligheid van leden van het kabinet’.

