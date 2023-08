Kabinet maakt alcohol en peuk duurder om zo koopkracht op te krikken en armoede te voorkomen

Begroting voor volgend jaar is rond, kabinet trekt 2 miljard uit voor arme gezinnen

In het kabinet is overeenstemming over de begroting van volgend jaar. Volgens demissionair financiënminister Sigrid Kaag is er sprake van een ‘evenwichtig pakket’. Verder zegt ze niets over de details van het pakket. Die worden bekendgemaakt op Prinsjesdag.