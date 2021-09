Kabinet mikt op ruim 30 procent minder vee in Nederland, mét onteigening van boeren

Dat staat in nieuwe doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die vanochtend zijn gepubliceerd. De verwachting is dat een volgend kabinet ermee aan de slag gaat. Het ministerie van Landbouw én het ministerie van Financiën hebben allebei een voorstel gedaan om de stikstofuitstoot in Nederland verder te verlagen, om zo woningbouw en de aanleg van wegen in de toekomst mogelijk te maken. In beide scenario’s wordt de veestapel gemiddeld met een derde verkleind.

In het ‘Landbouw-scenario’ - ook wel variant A genoemd - geeft het kabinet tussen 2022 en 2030 ruim 30 miljard euro uit: dat is 25 miljard euro meer dan het huidige budget om de stikstofcrisis aan te pakken. In dat scenario gaat veel geld naar het uitkopen van melkveeboeren. Ook gaat er veel subsidiegeld naar het aanpassen van stallen.

Grote ommezwaai

In deze variant is de verwachting dat een deel van de boeren níet vrijwillig zal stoppen. Die vrijwilligheid is tot nu toe wel de basis van het stikstofbeleid: met name VVD en CDA hebben zich verzet tegen verplichte uitkoop van boeren. In het ‘Landbouw-scenario’ worden enkele miljarden euro’s apart gezet voor onteigening. Dat zou een grote ommezwaai in het beleid betekenen.

Bij variant B - het ‘Financiën-scenario’ - zijn de uitgaven tot 2030 een stuk lager: zo’n 14 miljard euro (9 miljard euro meer dan het huidige budget). De lasten voor boeren worden dan wel hoger: zo moeten ze belasting gaan betalen over de hoeveelheid ammoniak die het vee uitstoot. Zo’n belasting bestaat nu niet.

Het PBL is positiever over het ‘Landbouw-scenario’: daarin is de natuur beter af, omdat vooral boeren in de omgeving van natuurgebieden worden uitgekocht. Bovendien krijgt ‘natuurinclusieve kringlooplandbouw’ in dat kostbare scenario een flinke duw in de rug.

Haast

Bij beide scenario’s is het PBL kritisch op de grote haast die wordt gemaakt. ,,Beide varianten zetten, elk op hun eigen manier, in op systeemveranderingen in de Nederlandse landbouw en in het grondgebruik’’, zo melden de PBL-onderzoekers. ,,Het is onzeker hoe maatschappelijke partijen op de verschuivende grond- en mestmarkt zullen reageren.’’ Ook is het de vraag of het lukt om vaak stroperige onteigeningsprocedures voor 2030 af te ronden.

Een woordvoerder van demissionair minister Schouten van Landbouw benadrukt dat ‘de ontwikkeling van de scenario’s nog in volle gang is’ en dat er nog geen besluiten zijn genomen. Eerder lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag géén nieuwe stikstofplannen aankondigt, omdat de coalitiepartijen het er nog niet over eens zijn. Landbouworganisatie LTO reageert woest op mogelijke onteigeningsplannen: ‘Geen landjepik bij boeren!’.