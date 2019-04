‘Kabinet moet maximale geluidsnorm voor festivals onderzoeken’

Gehoorschade bij jongeren is veelal te voorkomen, onder meer door een piek qua decibellen in te stellen voor openbare locaties met versterkte muziek. Bedrijven en organisatoren kunnen zich vrijwillig aansluiten bij afspraken hierover, maar dat gebeurt niet altijd.

,,Als je hoort dat 93 procent van de stappers na het uitgaan een piep in hun oren heeft, is er in mijn ogen onvoldoende aandacht bij de uitgaansgelegenheden om gehoorschade te voorkomen. Het gehoor is niet iets om laconiek over te doen."