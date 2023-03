Kabinet negeert kritiek en zet gedwongen asielopvang voor gemeenten gewoon door

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) broedde lang op de wet, vooral omdat het gevoelig ligt in de achterban van zijn eigen VVD en het CDA. Door de wet kunnen gemeenten worden gedwongen tot opvang, terwijl nu bijvoorbeeld veel (rijke) gemeenten in de Randstad achterblijven.

In de Tweede en Eerste Kamer lijkt voldoende steun te zijn voor de wet, maar er ligt ook forse kritiek door de Raad van State. Vooral de ‘financiële prikkel’ die in de wet zit (de bonus voor gemeenten die meer plekken leveren) is volgens de kabinetsadviseur geen goed idee. Dit zou de ‘solidariteit’ tussen gemeenten onder druk zetten.

Van der Burg heeft die kritiek naast zich neergelegd. ,,Solidariteit betekent ook: goede spreiding van opvangplekken over het land, maar nu zie je dat vooral in het oosten en het noorden opvang wordt gerealiseerd. We moeten er alles aan doen om dat te veranderen.”

De wet is in ieder geval nog niet van nut in deze lente en deze zomer. Als de wetsbehandeling in de Kamers voorspoedig verloopt, zou de ingangsdatum 1 januari kunnen worden. Van der Burg had het liever sneller gezien, maar hoopt dat gemeenten alvast in de benen komen.

VluchtelingenWerk Nederland is kritisch op de wet. ,,De richting van de wet was goed: elke gemeente die medeverantwoordelijkheid draagt voor de opvang van vluchtelingen. Maar zoals ook de Raad van State heeft aangegeven, is de wet nodeloos ingewikkeld en is het maar de vraag of deze in deze vorm voldoende gaat werken.”

Volgens VluchtelingenWerk maakt de wet niet duidelijk wie nu precies verantwoordelijk is en wordt er in eerste instantie, voor de dwang uit, nog heel lang uitgegaan van vrijwilligheid. ,,En we zien wel dat dat niet werkt.”

