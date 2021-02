Kabinet niet van plan toe te geven aan opstandige horecabazen: ‘Het wordt een ingewikkeld weekje’

,,We hebben net uitentreuren betoogd welke risico’s er kleven aan nog meer versoepelingen, los van alle behoeften”, zegt een kabinetsbron. ,,Het riedeltje is inmiddels bekend: meer mobiliteit betekent extra contacten tussen mensen en dat zorgt weer voor een toename in de besmettingen.”



Op korte termijn, nog vóór de deadline van de horecabazen dinsdag afloopt, gaat er geen oplossing komen, is de algemene verwachting in het Haagse. ,,Deze week niet en volgende week ook niet, dat gaat gewoon niet gebeuren”, aldus een andere ingewijde. ,,Die oproep van de ondernemers is onrealistisch.”



Het kabinet zal - zo klinkt het - vooral proberen om onder meer via het Veiligheidsberaad de burgemeesters weer op één lijn te krijgen. Zij moeten ‘hun rol pakken’ en staan voor handhaving bij horecabazen die hun dreigement straks doorzetten. Daarbij speelt minister Grapperhaus een belangrijke rol.



De Tweede Kamer neemt vandaag naar verwachting een motie aan die het kabinet oproept om richting de volgende persconferentie, op maandag 8 maart, te bekijken of de terrassen veilig open kunnen. Het kabinet probeert al ‘maatwerk’ te leveren op verzoek van de Kamer, zeggen betrokkenen. Daar komt het winkelen op afspraak bijvoorbeeld uit voort. Of deze versoepeling er nog bij kan, valt te betwijfelen.



Toch zeggen meerdere politiek ingewijden ook dat zij ‘de maatschappelijke druk’ snel zien toenemen. ,,Het wordt een ingewikkeld weekje. Maar nu een extra push geven op de versoepelingen zonder een advies van het OMT en onder de huidige epidemiologische omstandigheden, is geen begaanbare weg.”