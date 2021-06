Kabinet: Ook coronavaccin voor tieners, 17-jarigen kunnen vanaf vrijdag bellen voor Pfizer

Volgens De Jonge is het belangrijk om ook deze groep kinderen - 1,2 miljoen in totaal - in te enten. Zelf worden tieners gemiddeld genomen niet erg ziek, maar als zij worden gevaccineerd scheelt het tot 15 procent in de reproductiewaarde van het coronavirus, zo kan het dus nieuwe lockdowns helpen voorkomen.

Alle jongeren tot 18 zouden hun eerste prik dan voor het begin van het nieuwe schooljaar kunnen krijgen, en de tweede in september. Volgens het kabinet levert vaccinatie ‘directe en indirecte’ gezondheidswinst op. Soms treft het virus een tiener hard, maar vaker hebben ze last van de indirecte gevolgen. ,,Jongeren hebben veel last van maatregelen tegen corona”, zegt De Jonge in een toelichting aan de media . ,,Er zijn onderwijsachterstanden ontstaan, ook virtuele lessen, quarantaines en gemis aan sporten valt jongeren zwaar. Vaccineren vermindert de kans op quarantaines en kan de reproductiefactor van het virus met 20 tot 35 procent verminderen in het najaar. Dat is fors.”

Vanaf 6 juli valt bij alle tieners een uitnodigingsbrief op de mat. Jongeren vanaf 16 jaar mogen in Nederland helemaal zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden. Tieners van 12 tot 15 jaar moeten in principe overleggen met hun ouders, maar uiteindelijk is het standpunt van het kind juridisch doorslaggevend. Om de kinderen en hun ouders goed te informeren is meer specifieke informatie beschikbaar op de site coronavacinatie.nl/jongeren.

Volledig scherm © ANP

Het vaccineren van kinderen is niet onomstreden. In de Tweede Kamer haalde een voorstel om de tienerprik te blokkeren gisteren geen meerderheid, ondanks de poging van de PVV, Denk, CU, SGP en PvdD (samen dik dertig zetels). Wilders wil ‘geen gezonde kinderen vaccineren’, ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker suggereerde dat eerst volwassenen in andere landen een vaccin moeten krijgen voordat hier kinderen aan de beurt komen: ,,Het is een ethisch vraagstuk ook, omdat het niet gaat om de directe bescherming van kinderen zelf, maar de mensen om hen heen.”

Pfizer

Bijwerkingen van de Pfizer-prik bij tieners zijn wel gemeld. Onder de miljoenen kinderen die gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, kwamen in de VS een paar honderd meldingen binnen van diverse hartontstekingen, myocarditis en pericarditis, bij 30-minners. Meestal waren de klachten mild en waren patiënten binnen enkele dagen hersteld. In Europa waren er 248 meldingen hierover op een totaal van 160 miljoen gezette prikken. Daarom vindt de Gezondheidsraad de bijwerking niet ernstig genoeg om te concluderen dat tieners niet gevaccineerd zouden moeten worden.

Volledig scherm © ANP