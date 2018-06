Kabinet op het matje over 'stinkende' dividenddeal met Shell

In de Tweede Kamer eist opheldering over een omstreden deal die Shell, één van de grootste voorstanders van het afschaffen van de dividendbelasting, in 2005 sloot met de Belastingdienst. Daardoor werd het Britse deel van de aandeelhouders vrijgesteld van dividendbelasting. De Kamer wil weten of dat wel mocht.

Dagblad Trouw onthulde de overeenkomst zaterdag en becijfert dat de Nederlandse schatkist daardoor ruim 7 miljoen euro is misgelopen. Een hoogleraar belastingrecht stelt in de krant dat de zogeheten ruling in strijd lijkt met de wet.



Een groot deel van de oppositiepartijen spreekt er ook schande van. ,,Een stinkende deal”, oordeelt SP-leider Lilian Marijnissen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil weten of de wet is overtreden. ,,En of de politiek daaraan heeft meegewerkt.” Zijn partij wil dat er een parlementaire enquête komt naar de dividendbelasting. Ook de vier coalitiepartijen hebben gezamenlijk vragen gesteld aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Lobby

Het kabinet wordt achtervolgd door de discussie over de dividendbelasting. In de formatie werd afgesproken de belasting op winst van een onderneming en diens aandeelhouders te schrappen, wat 4 miljard euro kost. Dat baarde opzien: geen enkele partij had dat in het verkiezingsprogramma staan. Het bleek rond de formatie te zijn ingestoken door onder andere Unilever en Shell.



Groot-Brittannië kent geen dividendbelasting. Toen de Britse en Nederlandse tak in 2005 opgingen in Royal Dutch Shell en voor Nederland werd gekozen als locatie voor het hoofdkantoor, werd de overeenkomst gesloten. De Britse aandeelhouders, die al geen dividendbelasting hoefden af te dragen, bleven zo ook na de fusie vrijgesteld van de betalingen.

'Stemmingmakerij'