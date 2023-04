Kabinet overlegt woensdag verder over geldtekort en klimaat: hoe krijgen we automobilist in elektrische wagen?

De top van het kabinet heeft dinsdagavond tot laat vergaderd over het geldtekort van de overheid en extra maatregelen om klimaatdoelen te halen. Woensdag wordt het overleg hervat. Verhoging van het eigen risico ligt op tafel en er is nog discussie over hoe automobilisten schoner moeten gaan rijden of helemaal elektrisch.

Crisis is het zeker niet, maar ‘we zijn er nog niet uit’, zeggen coalitiebronnen. En de tijd dringt enigszins, want het kabinet komt woensdag bijeen in de ministerraad en daar wil Rutte IV omvangrijke besluiten nemen.

Premier Mark Rutte zei na afloop van het ruim 2,5 uur durend overleg “dat ze een heel eind zijn” maar dat het woensdag in de ministerraad “ook belangrijk wordt”. Vicepremier Wopke Hoekstra gaf eveneens aan dat ze er bijna uit zijn en dat “het geheel op een haar na is gevild”. Inhoudelijk wilde geen van beiden ingaan op de stand van zaken.

Noem het een soort ‘super-wednesday’: want zowel over de voorjaarsnota (over geld dus) als over extra klimaatmaatregelen die het kabinet wil nemen, zijn besluiten in de maak. Om die reden kwamen premier Mark Rutte en vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Carola Schouten (ChristenUnie) en Wopke Hoekstra (CDA) dinsdagavond bijeen voor overleg.

Schuld

Daarbij lag allereerst de voorjaarsnota op tafel, de jaarlijkse aanpassing van de rijksbegroting. En die ligt er niet rooskleurig bij dit jaar. Het kabinet wil allereerst miljarden aan Groningen geven, vanwege de nasleep van de gaswinning. En er zijn nogal wat tegenvallers. Zo kon de overheid lang gratis geld lenen, door de lage rente, maar nu die is gaan stijgen dreigt Rutte IV de komende jaren tot 9 miljard euro per jaar extra kwijt te zijn aan leningen, zeggen kabinetsbronnen. Daarnaast wordt op asiel een fikse kostenpost verwacht: door de stijgende instroom kan het wel 5 miljard euro meer kwijt zijn dan eerder werd geraamd.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meevallers zijn er overigens ook: doordat ministeries last hebben van een gebrek aan arbeidskrachten, krijgen ze niet al hun investeringen uitgegeven. Daardoor is er ook een onbekend aantal miljarden op de plank blijven liggen.

Niettemin is de slotsom: er moet bezuinigd worden, want minister Kaag (Financiën) wil niet langer de staatsschuld laten oplopen, zo heeft ze ministeries verteld. Alleen het ministerie van Defensie wordt, nu de oorlog in Oekraïne voortwoekert, gespaard.

Volledig scherm Een vrouw uit Nederland tankt bij een tankstation in België. Vanwege de hoge brandstofprijzen in Nederland tanken veel mensen benzine of diesel in de buurlanden. © ANP / ANP Om die reden wordt gekeken naar de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Heel concreet: dat kan gaan betekenen dat bijvoorbeeld het eigen risico (nu nog 385 euro) volgend jaar kan gaan stijgen. Of dat werkende of werkzoekende geen subsidie meer krijgen voor scholing. Nu was daar zogeheten Stap-budget voor van maximaal 1.000 euro per jaar, maar die wordt mogelijk geschrapt.

En er is meer dan burgers kan gaan raken, vanwege de extra klimaatmaatregelen waarover het kabinet gaat beslissen. In het regeerakkoord werd namelijk afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent moet zijn teruggebracht, het streven is zelfs 60 procent. Maar daarvoor is meer nodig dan nu al wordt gedaan. Zo werd gedacht over een vlees- of zuiveltax, maar dat lijkt niet nodig, zeggen coalitiebronnen.

Auto's

Het ‘zwaartepunt’ ligt bij de industrie: die gaat een kwart van ‘leveren’ van de inspanningen om de extra reductie te halen. Maar waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog niet uit zijn is: wat moeten we met automobilisten? De brandstofprijs lijkt bijvoorbeeld al te gaan stijgen, maar de vraag is vooral: in hoeverre moet het kabinet weggebruikers ‘dwingen’ om minder of schoner te gaan rijden.

Zo liggen er plannen op tafel om tankstations te dwingen hun benzine en diesel bij te mengen met duurdere biobrandstoffen. De literprijs zou daardoor volgend jaar met nog eens 5 tot 10 cent omhooggaan. Het kabinet hoopt dat er dan minder gereden wordt.

In 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die rijden op fossiele brandstoffen (video):

Elektrische leasewagens

Er wordt ook gekeken naar het voorstel om in 2025 te verplichten dat alle leasewagens elektrisch moeten zijn. Binnen de EU wordt dat sowieso al in 2035 verplicht, maar als ‘we’ hier eerder beginnen, komen er ook meer van dat soort wagens op de tweedehandsmarkt. Daarbij wordt ook nog gedacht om de aanschaf van zo’n tweedehands-elektrische wagen verder te stimuleren door een subsidie.

Probleem is wel: meer elektrische wagens, betekent minder belastinginkomsten. Daar moet iets op gevonden worden, anders zit het kabinet weer met een gat in de begroting. Daarom is geopperd de aanschafbelasting op auto's te verdubbelen, maar dat is de coalitiepartijen iets te gortig.

Idealiter komt het kabinet woensdagmiddag met twee pakketten naar buiten na de ministerraad: zowel de voorjaarsnota als de klimaatmaatregelen. Maar een keiharde deadline is er tegelijk niet. De voorjaarsnota moet pas op 1 juni af zijn, het klimaatpakket op 1 mei, dus nu het overleg niet is afgerond vannacht, is er nog een beetje respijt.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: