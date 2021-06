Kabinet overweegt einde van mondkapjesplicht vanaf volgende week

VIDEOHet kabinet overweegt een einde van de algehele mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni. Dat zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het kabinet vrijdag de knoop door; in de avond is dan weer een persconferentie.

Het kabinet was het al van plan en stuurt er nog sterker op aan na overleg vandaag: de corona-maatregelen kunnen nóg iets eerder worden versoepeld dan al was gepland. Vanaf zaterdag 26 juni gaat het land nog wat meer van het slot. Ook het einde van de algehele mondkapjesplicht ligt op tafel. ,,Dat zou kunnen", zei minister Hugo de Jonge (Zorg) zojuist.

Formeel neemt het kabinet vrijdag een besluit. ,,Alle maatregelen wegen we dan opnieuw. Maar het gaat goed met de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers, dus van een deel van de maatregelen zullen we afscheid kunnen nemen, maar van een deel ook nog niet”, aldus De Jonge .

Ook het einde van de mondkapjesplicht vanaf de 26ste is een mogelijkheid, zei hij. ,,Het zou kunnen. Maar we zullen zorgvuldig afwegen wat nu al kan worden versoepeld en wat er nog langer nodig hebben.” Volgens ingewijden betekent het zeker niet het einde van de mondkapjes. In het openbaar vervoer zullen ze nog langer verplicht blijven, of bijvoorbeeld op drukke plekken.

Enkele besluiten lijken wel aanstaande, namelijk stappen 4 en 5 van het stappenplan. Die stonden eerder gepland voor 30 juni, maar gaan dus hoogstwaarschijnlijk vier dagen eerder in.

Restaurants mogen dan weer tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven. Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag dan weer tot middernacht openblijven. Theaters, musea en bioscopen mogen ook meer bezoekers binnenlaten. Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: dat komt per dag op acht personen te staan.

In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Voor het afschaffen van deze maatregelen was nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen.

,,We bekijken die basisregels nu nog”, aldus De Jonge. ,,We zullen dat vrijdag verder toelichten. We willen het beredeneerd doen, we moeten ook leren van het verleden. Maar we hopen volgende week op het laagste risiconiveau te staan, zodat we stappen kunnen zetten. We zullen beschouwen welke maatregelen we nodig hebben in de zomer tot het moment waarop we zoveel mogelijk mensen hebben gevaccineerd. En om te voorkomen dat we een vierde golf krijgen in het najaar.”

Het kabinet maakt zich daarbij klaar voor de zogenoemde ‘endemische fase’ van het virus, waarin het onder ons is, maar minder bedreigend. De afstandsregel, het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht zouden volgens het openingsplan pas bij stap 6 - als 85 procent van de volwassenen zeker één prik gehad heeft - afgeschaft kunnen worden. Dat is volgens het vaccinatiespoorboek begin september, maar bronnen op het Binnenhof stellen dat losse onderdelen mogelijk eerder wat versoepeld kunnen worden.

,,Maar het moet weloverwogen”, zegt een ingewijde. ,,Je wil ook geen knipperlichtbeleid, met steeds afschaffen en weer instellen van regels. Maar van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af”, meldt deze bron.

De Jonge wilde dat nog niet toelichten. Hij zegt daar vrijdag op terug te komen. Dan geven hij en demissionair premier Mark Rutte een persconferentie.

De Jonge wil vrijdag ook nog terugkomen op het Digitaal Corona Certificaat, waarmee reizen in zomervakantie te maken moeten zijn. Mensen die gevaccineerd zijn zouden daarmee de hort op kunnen. Volgens De Jonge is het niet nodig dat DCC in te zetten in landen die een groene of gele code hebben vanwege het lage aantal besmettingen. ,,Dat DCC wordt vanaf 1 juli uitgegeven voor reizen, dat is het goede nieuws. Maar hoe wij en andere landen er precies mee omgaat, dat is aan landen zelf. Ik zal dit vrijdag ook bespreken met het kabinet in de ministerraad.”

