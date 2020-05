Kabinet pakt belastingontwijking brievenbusfirma’s verder aan: einde aan geldstroom van 37 miljard

Het kabinet gaat aanvullende maatregelen nemen om belastingontwijking via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's tegen te gaan. Ook over dividenden die via Nederland naar belastingparadijzen gaan zal de fiscus vanaf 2024 een zogeheten bronbelasting gaan heffen.

Het kabinet neemt deze stap nu blijkt dat er nog veel meer geld via Nederland naar landen met een heel laag tarief stroomt dan tot dusver werd aangenomen. Uit nieuw onderzoek door De Nederlandsche Bank blijkt dat er in 2018 maar liefst 37 miljard euro aan rente, royalty's en dividend vanuit participatiemaatschappijen in Nederland de grens over ging richting aandeelhouders op belastingparadijzen. Eerder werd nog uitgegaan van 22 miljard euro.

Dat verschil is nu aanleiding om een tandje bij te schakelen, aldus staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief. ,,Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken. Geldstromen die via of vanuit ons land naar een ander land lopen waar ze niet worden belast, worden dit straks wel.”

Belastingparadijzen

Nederland was al van plan vanaf volgende jaar een bronbelasting over rente en royalty’s te gaan heffen. Dit betekent concreet dat over rentebedragen of vergoedingen voor bijvoorbeeld licenties in Nederland belasting afgetikt moet worden, indien het bestemmingsland voorkomt op de lijst met belastingparadijzen. Dit zijn landen die op de Europese zwarte lijst staan of die een winstbelasting heffen van 9 procent of minder, zoals Panama en de Seychellen. In totaal gaat het om 24 staten, waarvan het merendeel eilanden zijn.

Als de Tweede Kamer instemt gaat vanaf 2024 een soortgelijke bronbelasting gelden voor dividenden die naar dergelijke laagbelastende landen stromen. Hierop komt een heffing van 15 procent, vergelijkbaar met de 'gewone’ dividendbelasting. Volgens Vijlbrief kan invoering niet eerder, omdat de Belastingdienst tijd nodig heeft om de nieuwe heffing te kunnen invoeren. Ook hebben bedrijven dan de tijd om zich te reorganiseren, is het idee.

Betere afspraken nodig

In totaal stroomt er ieder jaar 200 miljard euro aan rente, royalty's en dividend via Nederland naar andere landen. Nederland heft over deze som vanwege de zogeheten deelnemingsvrijstelling geen belasting, dat is aan de landen waar het geld terechtkomt. Deze praktijk blijft gelden voor geldstromen - in 2018 goed voor 163 miljard euro - die in Europa, de VS of andere landen met een 'normaal tarief’ belanden.