Kabinet pas net op de hoogte van steun aan 'jihadisten in Syrië'

Maandag brachten Nieuwsuur en Trouw het nieuws dat Nederlandse hulp, waaronder pick-uptrucks, terecht is gekomen bij Jabhat al-Shamiya en de Sultan Murad Brigade. Die strijdersgroepen worden door onder andere Amnesty beticht van het schenden van mensenrechten in de Syrische burgeroorlog.



De hulp was onderdeel van een programma dat het Nederlandse kabinet in 2015 startte om de gematigde gewapende oppositie in Syrië te steunen. Dat programma is begin dit jaar stopgezet. Volgens Rutte omdat ‘de gematigde oppositie aan kracht verloor en we het programma opnieuw moesten wegen’.

Geheim

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) komt nog met een uitgebreide brief over de kwestie. De namen van de organisaties waaraan Nederlandse goederen werden verstrekt, zijn volgens Blok geheimgehouden omdat er ‘in een gebied met een verschrikkelijke burgeroorlog’ niet bekend mag worden welke groepen gesteund worden door westerse landen. ,,Dat gebeurde om mensenlevens te beschermen”, zei hij eerder deze week.



Volgens Rutte is er in de ministerraad gedurende de operatie niet ‘elke week een lijstje besproken welke organisaties er allemaal hulp kregen’. ,,We moeten nu precies uitzoeken hoe het zit.’’