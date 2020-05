Kabinet presenteert nieuw noodpakket, geen automatisch geld meer voor bedrijven

live videoBedrijven die het tijdens de coronacrisis goed doen terwijl hun concurrenten het zwaar hebben, krijgen niet langer geld van de overheid. In het tweede steunpakket dat het kabinet vanmiddag presenteert, worden alleen nog ondernemingen geholpen die het echt nodig hebben. Via deze site en app kunt u de presentatie van het nieuwe noodpakket live volgen.

In het eerste pakket konden bedrijven nog 4000 euro tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze tot een bepaalde categorie behoren. Daarnaast hoefden zij slechts te verklaren - dus niet te bewijzen - dat ze minimaal 4000 euro omzetverlies dachten te lijden en eenzelfde bedrag aan vaste lasten kwijt te zijn. Deze regeling, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), keert in het tweede pakket niet terug, melden bronnen rond het kabinet.

Daarvoor in de plaats komt een regeling die meer op maat is gesneden, en die ook hoger kan uitvallen. Afhankelijk van de omzet kan de maximale tegemoetkoming oplopen tot maximaal 20.000 euro per kwartaal, ofwel circa 6700 euro per maand. Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies 30 procent of meer zijn.

Hoewel de TOGS dus wordt ingeruild voor een nieuwe regeling, zet het kabinet de andere twee reddingsboeien uit het eerste noodpakket wél door. Zo kunnen zelfstandigen die inkomen hebben verloren een beroep blijven doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandigen die minder dan 1500 euro (paren) of 1050 euro (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling. Nieuw is wel dat er ook naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Is dat hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.

Ook de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een vervolg. Hierbij neemt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom over van getroffen bedrijven.

Eisen

Vanaf 1 juni gelden echter wel aanvullende eisen: zo mogen bedrijven die een beroep doen op de NOW geen bonussen of dividend uitkeren. Tegelijkertijd schrapt het kabinet de boete op ontslag, zodat bedrijven kunnen afslanken. De vakbonden, die zich stevig hebben verzet tegen deze maatregel, zouden in ruil meer zeggenschap krijgen over hoe het bedrijf in de toekomst weer gezond kan worden, zonder dat er onnodig veel ontslagen vallen.