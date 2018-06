Kabinet: Rellende asielzoeker sneller naar aso-azc

Het kabinet reageert met dat besluit op incidenten in onder meer Grave, Weert en Oisterwijk, waarbij groepen asielzoekers inbraken en diefstallen pleegden of betrokken waren bij geweldsincidenten.



Omdat het ook in een aantal gevallen om jongeren ging, kunnen vanaf nu ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ouder zijn dan 16 jaar worden geplaatst in de speciale locaties.



Het regime is daar strikter: er is een dagelijkse meldplicht en bewoners moeten zeggen als ze weggaan en weer terugkomen. Ook moeten ze corvee doen en meedoen aan sportklassen. Zij ontvangen ook geen zakgeld. In principe keren de asielzoekers binnen drie maanden terug naar het azc van waaruit ze naar een aso-azc zijn gestuurd.