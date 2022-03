Kabinet roept Oekraïense vluchtelingen op om zich te registreren

Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vanavond aangekondigd na kabinetsberaad. Volgens de VVD-bewindsman is het bekend hoeveel Oekraïeners in een asielzoekerscentrum of opvanglocatie zitten. Maar dat geldt niet voor hun landgenoten die naar vrienden of familie in Nederland zijn gekomen. ,,Door registratie krijgen we die beter in beeld.”