Kabinet schaft subsidie op biomassaketels en pelletkachels af wegens luchtvervuiling

Dat meldt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Het idee achter de subsidies was dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat door verwarming op gas te vervangen door kachels op biomassa (in de praktijk: samengeperste korrels hout).



Op de luchtkwaliteit hebben de kachels echter een negatief effect, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het kabinet. De maatschappelijke kosten van die luchtvervuiling wegen niet op tegen het positieve effect van CO2-reductie, concluderen de onderzoekers, die het kabinet adviseerden te stoppen met de subsidies. Dat advies heeft Wiebes dus overgenomen. Per 1 januari gaat er geen subsidie meer naar pelletkachels en kleine biomassainstallaties (met een vermogen kleiner dan 0,5 megawatt).