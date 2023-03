Kabinet ‘schrikt’ van Brusselse brief over Nederlandse stikstofaanpak en Kamer eist opheldering

Met videoHet kabinet is geschrokken van een brief uit Brussel over de Nederlandse stikstofaanpak. De Tweede Kamer eist opheldering. In de brief staat dat ‘voortdurende waakzaamheid’ nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland de afspraken nakomt.

,,Die brief daar ben ik wel van geschrokken’’, erkent ChristenUnie-bewindsman Piet Adema. Zijn collega van Natuur en Stikstof valt hem bij: ,,Ik vind het echt heel vervelend dat de brief op straat ligt. Ik schrik ook even als ik de brief zie, dus ik snap dat mensen buiten schrikken als ze de brief lezen.’’

Wat de landbouwminister vooral zorgen baart over de volgens hem ‘vrij strakke brief’, zijn de doelen waarnaar Brussel verwijst voor de stikstofgevoelige natuurgebieden. De Europese Commissie lijkt de lat voor Natura 2000-gebieden hoger te leggen, dan Nederland doet. ,,Wij willen 74 procent van de natuur onder de kritische depositiewaarde’’, licht Adema toe. ,,Brussel zegt: dat moet 100 procent zijn. Daar ben ik natuurlijk wel van geschrokken.’’

De officiële reactie van het kabinet op de brief uit Brussel volgt nog. In de bewuste brief aan natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal schrijft de eurocommissaris dat ‘waakzaamheid nodig is’ om ervoor te zorgen dat Nederland de afspraken ‘voor de periode na 2030 nakomt’. En dat de emissies ‘in de periode 2020-2029 volgens plan worden verminderd’.



Volledig scherm Minister Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zijn naar eigen zeggen geschrokken van de brief uit Brussel. © Videostill

Stikstofdoelen heilig

Uit die passage valt op te maken dat Nederland nu op de goede weg is en dat de stikstofdoelen ook best in 2035 mogen worden behaald. Daarmee zou er ruimte zijn om tegemoet te komen aan de wens van critici zoals Wopke Hoekstra, die eerder in deze krant opriep op stikstofdoelen voor 2030 ‘niet heilig’ te verklaren.

Alleen een stukje verderop in de brief wordt Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius vinniger. Daar valt te lezen dat het volgens de Litouwse EU-topman ‘van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat de kritische depositiewaarde in geen enkel natuurgebied nog wordt overschreden’. Als de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur hoger is dan die waarde, is sprake van overbelasting.

Quote Om doelen te halen, is het nodig om de veestapel in te krimpen Planbureau voor de Leefomgeving

Wetenschappers constateerden eerder al dat technologische maatregelen ‘slechts beperkt perspectief bieden om alle stikstofgevoelige natuur in Nederland onder de die grens te krijgen’. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in 2021 al dat het ‘om de doelen te halen voor alle geschetste doelen nodig is om de veestapel in te krimpen en landbouwareaal in bos om te zetten’.

Vraagtekens bij de brief

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt noemt die brief van Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius over stikstof ‘zo opvallend’ dat hij benieuwd is hoe die tot stand gekomen is. ,,Daarom heb ik een woo-verzoek in Brussel ingediend’’, aldus het Tweede Kamerlid. Ook Caroline van der Plas stelt vragen bij de brief.

De brief komt niet lang na de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland, waarbij de BBB als grote winnaar uit de bus kwam. Die partij is kritisch op de stikstofaanpak van het kabinet. Ze is tegen onteigening van boerenbedrijven en wil het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn verplaatsen van 2030 naar 2035. Door de winst van BBB is het de vraag of provincies nog wel van plan zijn de reductie van de stikstofuitstoot na te streven. Er ligt veel druk op het kabinet om op dit dossier gas terug te nemen.

Quote De verslechte­ring van de natuur in Nederland moet stoppen Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren merkt op dat VVD-bewindsvrouw ‘twee belangrijke berichten’ ontvangt op hetzelfde moment. Enerzijds moet de verslechtering van de natuur in Nederland stoppen en anderzijds ‘gaat het slecht met de Nederlandse natuur’, betoogt Leonie Vestering. Het Wereld Natuur Fonds waarschuwde gisteren bij een rapport over de Staat van de Natuur in Nederland dat ‘de natuur ons door de vingers glijdt’. Ondanks lichtpuntjes zoals de toename van de otter, blijkt uit tellingen dat bijvoorbeeld de konijnen en egels er hard op achteruit gaan.

Na de verkiezingen pleitten provinciale afdelingen van de CDA voor een radicaal andere stikstofkoers. Stikstofminister Van der Wal (VVD) zet de deur daarvoor op een kier, maar coalitiegenoot D66 houdt voorlopig vast aan het regeerakkoord.

Staatssteun

Eurocommissaris Sinkevičius waarschuwt ook dat vermindering van de stikstofuitstoot via staatssteun, bijvoorbeeld door boeren uit te kopen of te helpen met verduurzamingsmaatregelen, er niet toe mag leiden dat elders meer uitstoot wordt toegestaan. Onduidelijk is of hij daarmee doelt op legalisatie van zogenoemde PAS-melders.

Deze ondernemers, veelal ook boeren, hadden geen vergunning nodig onder het oude stikstofbeleid, maar daar zette de Raad van State in 2019 een streep door. Nu zitten zij zonder en hangt hen handhaving boven het hoofd. Het kabinet wil stikstofruimte die vrijkomt door de aanpak van grote vervuilers benutten om deze groep te helpen, omdat zij buiten hun eigen schuld in de problemen zitten.

Volledig scherm Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius voor Omgeving, Oceanen en Visserij. © AFP

Verzet

Verzet tegen het stikstofbeleid was het speerpunt van de succesvolle verkiezingscampagne van BBB, dat in alle provincies de grootste partij is geworden en straks ook de grootste fractie heeft in de Eerste Kamer. Partijleider Caroline van der Plas zei daags na de verkiezingen dat zij van Brussel wil horen wat er wél mogelijk is om de stikstofaanpak voor boeren te verzachten.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie bood daarop aan haar de regels nog eens uit te leggen. Hij beloofde eerder deze week daarvoor naar Den Haag af te reizen, nadat Van der Plas had laten weten geen tijd te hebben om ervoor naar Brussel te gaan.

