Kabinet schrikt van cijfers: Aantal vaccinaties moet stijgen

Blokhuis is geschrokken van het nieuws dat nog maar minder dan de helft (45,5 procent) van de meisjes die vorig jaar moesten worden gevaccineerd tegen HPV (het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt), is komen opdagen. Dat is een daling van 15 procent in twee jaar tijd.

Dramatisch

Een oplossing is volgens de bewindsman niet eenvoudig. ,,Maar we hebben geen keuze, we moeten iets doen om op het hoge beschermingsniveau te blijven dat we internationaal gezien hebben.’’ Vanaf dit jaar is er extra geld beschikbaar voor consultatiebureaus om een extra gesprek in te plannen als ouders of kinderen twijfelen over vaccinatie.