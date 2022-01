Kabinet staat open voor defensieve militaire steun aan Oekraïne

,,Als er een verzoek komt via de Navo, dan zullen wij daar welwillend naar kijken", zei Hoekstra. Hij benadrukte dat zo'n verzoek er nu nog niet ligt. Een eerder verzoek werd door Duitsland, met steun van Nederland, tegengehouden, stelde de CDA-bewindsman. ,,Het oordeel was toen dat het potentieel escalerend kon werken.” Maar de situatie is veranderd. ,,De context verandert bijna dagelijks.”

Nederlandse F-35's naar Bulgarije

Een meerderheid van de Kamer steunt de defensieve militaire steun aan Oekraïne waar Hoekstra naar wil kijken, bleek vandaag. ,,Als VVD vinden we dat we open moeten staan voor zo’n verzoek” van Oekraïne om defensieve militaire steun, zei Ruben Brekelmans in de Tweede Kamer. Ook D66'er Sjoerd Sjoerdsma verklaarde zich in zoiets te kunnen vinden. Agnes Mulder (CDA) houdt de ‘optie open’, maar vindt dat het kabinet die niet direct moet inzetten. De PvdA is ‘per definitie’ niet tegen het leveren van defensieve wapens, zei Kati Piri.