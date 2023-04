Kabinet stelt gratis kinderopvang twee jaar uit en gaat bezuinigen: opleidingsbudgetten geschrapt

Opnieuw verlaat CDA’er Tweede Kamer, Jaco Geurts naar Maasdriel

Opnieuw vertrekt een CDA’er uit de Tweede Kamer. Jaco Geurts wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel, meldt de woordvoerder van de commissaris van de Koning in Gelderland. De benoeming gaat op 1 juni in en de waarneming zal naar verwachting tot juni volgend jaar duren. De 52-jarige Geurts zit sinds 2012 in de Kamer en voerde onder meer het woord over woningbouw en landbouw.