Kabinet steunt extra onderzoek naar dementie

Er is nog veel behoefte aan kennis over dementie, constateert het kabinet. Vooral over jonge mensen met dementie en erfelijke vormen van de progressieve ziekte. Maar zeker ook over vermindering van het risico op de ziekte van Alzheimer, behandeling en genezing.



Verder streeft de bewindsman ernaar dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedoen in de samenleving, dat de ondersteuning en zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers verbetert en dat Nederland een sterkere rol gaat spelen in de wereldwijde aanpak van dementie.



In Nederland zijn op dit moment ongeveer 265.000 mensen met dementie. De huidige prognose is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 420.000 in 2030. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak.



De uitwerking van de nationale dementiestrategie 2021-2030 gaat in het voorjaar van 2020 naar de Kamer.