Kabinet: Stukken dividendbelasting wél besproken, maar niet door partijleiders

De oppositie had felle kritiek op het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen en wilde van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie weten waarop die beslissing gebaseerd was. Premier Rutte en de overige partijleiders hielden echter - ondanks herhaaldelijke verzoeken - vol dat ze geen herinnering hebben aan documenten die tijdens de formatie besproken zouden zijn.



Nu blijkt echter dat er wel degelijk documenten over het voornemen bestaan, die op verzoek van de partijleiders zijn opgesteld. Koolmees zegt vanmorgen opnieuw contact te hebben gehad met alle partijen. ,,De hoofdrolspelers, de fractievoorzitters, hebben daar geen herinnering aan'', antwoordt hij op de vraag of de stukken aan de formatietafel zijn besproken. ,,Dat kan ik me goed voorstellen, omdat alle fiscale details zijn besproken door de financieel woordvoerders, waaronder ik en mevrouw Schouten. Natuurlijk hebben we het er wel regelmatig over gehad, want het gaat natuurlijk over veel geld.''



Minister en vice-premier Schouten zegt dat dergelijke ambtelijke stukken 'niet per definitie' op tafel bij de fractievoorzitters belandt. Volgens haar was er geen sprake van officiële stukken die in het formatie dossier moesten worden opgenomen.