Kabinet treft voorbereidingen voor verlengen avondklok

overzicht Zo lang duurt de lockdown in andere Europese landen nog (en dit zijn de andere maatrege­len)

2 februari In het klassement van landen met het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen is Europa deze week oververtegenwoordigd. Alleen Israël en twee Antilleneilanden (St. Barts en de Turks- en Caicoseilanden) zijn uitzonderingen in de top 10 van het besmettingenklassement dat inmiddels wordt aangevoerd door Portugal.